Четырехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина в 2018 году проверялась РУСАДА на допинг четыре раза, сообщает ТАСС. Всего российские тяжелоатлеты, попавшие в заявку на чемпионат мира 2018 года, сдали инспекторам РУСАДА 110 допинг-проб (64 – женщины, 46 – мужчины). Чаще всего тестировалась Александра Козлова – 10 раз.

На ЧМ-2018, который пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября, выступят Феликс Халибеков (весовая категория до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Артем Окулов и Георгий Сидаков (оба – до 89 кг), Егор Климонов и Георгий Купцов (оба – до 96 кг), Максим Шейко (до 102 кг), Родион Бочков (до 109 кг) и Руслан Албегов (свыше 109 кг). Запасные: Размик Унанян (до 81 кг) и Мартин Сабанчиев (до 109 кг).

В женскую команду вошли Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Наталья Хлесткина и Ольга Тё (обе – до 59 кг), Татьяна Алеева и Тима Туриева (обе – до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Диана Мстиева и Ксения Пасхина (обе – до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг). Запасные: Александра Козлова (до 64 кг) и Мария Петрова (до 71 кг).