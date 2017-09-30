ФТАР: Россия еще может попасть на чемпионат Европы-2018

Советник президента Федерации тяжелой атлетики России Петр Разумов допустил, что российские спортсмены могут попасть на чемпионат Европы, который пройдет с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

На исполкоме IWF, который прошел в субботу, было вынесено решение отстранить федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России также отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.

- Сборная России лишена возможности выступать на международных соревнованиях в течение 12 месяцев и теперь пропустит ближайший чемпионат мира, - цитирует ТАСС Разумова. - Есть ли у россиян шансы выступить на весеннем чемпионате Европы? Сейчас рано об этом говорить, но я не исключаю, что срок наказания может быть сокращен. Федерация тяжелой атлетики России за предыдущие десять месяцев провела огромную работу, которая уже получила высокую оценку у руководства международной и европейской федераций.

Также советник президента отметил, что глава ФТАР Максим Агапитов сохранит свою должность в исполкоме ФТАР.

- Агапитов продолжит оставаться членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Это не вызывает никаких вопросов. У него полная поддержка со стороны президента IWF Тамаша Аяна, вице-президентов, руководства европейской федерации, - сказал Разумов.