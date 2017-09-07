ФТАР: информацию об отстранении от ЧМ пустили на ровном месте, хотят создать скандал

Член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что информация об отстранении российской команды от чемпионата мира 2017 года не соответствует действительности. По его словам, кому-то просто интересно создать скандал.

Ранее появилась информация, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений. Турнир пройдет в конце ноября – начале декабря в США.

- Кому-то интересно создать скандал, пустить эту информацию на ровном месте, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Такие решения об отстранении принимает или исполком, или конгресс. Следующий исполком 30 сентября состоится, я являюсь членом исполкома и участвую в принятии решений.

Никаких (дополнительных) требований к нам никто не выдвигал по антидопингу, борьба с допингом у нас ведется, всех нарушивших антидопинговые правила мы отстранили. Какие дальше могут быть требования? Перестаньте поднимать много и выступать на соревнованиях?

Источник: Россия будет отстранена от участия в чемпионате мира