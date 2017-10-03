Двум иранским спортсменам отказано в визе США для участия в чемпионате мира

Четырем членам сборной Ирана отказано во въезде на территорию США, где с 28 ноября по 6 декабря в Анахайме пройдет чемпионат мира. Как сообщает Fars News Agency, в получении визы отказано сотруднику по связям с общественностью, массажисту и двум спортсменам: Айюбу Мусави и Салеху Чераги, которые выступают в весе 94 кг и 85 кг соответственно.

Напомним, что с 18 октября вступит в силу новый указ президента США Дональда Трампа, который ограничил въезд в страну гражданам Ирана, Сирии, Йемена, Венесуэлы, Сомали, Ливии, КНДР и Чада.