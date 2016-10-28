Белобородова не собирается возвращать золотую медаль Лондона-2012

Муж и тренер метательницы молота Татьяны Белобородовой Николай Белобородов подчеркнул, что спортсменка не намерена возвращать золото Олимпиады-2012 и бронзу чемпионата мира-2005. Данное решение было принято на основании перепроверки допинг-проб с Игр-2008 и 2012.

– Конечно, никакой медали мы возвращать не собираемся, – сказал Белобородов. – Во-первых, Таня уже сказала, что мы будем судиться, то есть дело не завершено. Во-вторых, карьеру она закончила и в любом случае больше выступать не будет. Думаю, для многих она как была, так и осталась олимпийской чемпионкой. С нами ведут себя не по-человечески, и я не очень понимаю, почему мы сейчас должны вдруг вернуть медаль.

Вот нашу страну упрекают в докладе, мол, что у нас государственная система поддержки допинга. Так если у нас система, почему же с нами за все это время никто не связался, никакой помощи с адвокатами и защитой не предложил? За нас никто не вступился, а теперь вдруг мы должны отдать медаль? Нет, я на это не пойду... (Наталья МАРЬЯНЧИК)