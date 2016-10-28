19:24 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Белобородова не собирается возвращать золотую медаль Лондона-2012

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Муж и тренер метательницы молота Татьяны Белобородовой Николай Белобородов подчеркнул, что спортсменка не намерена возвращать золото Олимпиады-2012 и бронзу чемпионата мира-2005. Данное решение было принято на основании перепроверки допинг-проб с Игр-2008 и 2012.

 
21 августа 2008 года. Пекин. Мария АБАКУМОВА.Почему олимпийские медали отправляются в "мусорку"

– Конечно, никакой медали мы возвращать не собираемся, – сказал Белобородов. – Во-первых, Таня уже сказала, что мы будем судиться, то есть дело не завершено. Во-вторых, карьеру она закончила и в любом случае больше выступать не будет. Думаю, для многих она как была, так и осталась олимпийской чемпионкой. С нами ведут себя не по-человечески, и я не очень понимаю, почему мы сейчас должны вдруг вернуть медаль.

Вот нашу страну упрекают в докладе, мол, что у нас государственная система поддержки допинга. Так если у нас система, почему же с нами за все это время никто не связался, никакой помощи с адвокатами и защитой не предложил? За нас никто не вступился, а теперь вдруг мы должны отдать медаль? Нет, я на это не пойду... (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Second

Да они и так не золотые. Обычно их делают из серебра, а поверхность покрывают позолотой. Золота идет где-то 5-6 грамм.

20:40

PitersS

В свете новых обстоятельств, спортсменам давать позолоченные медали, а менять на золотые по истечению срока давности-25 лет, по-мойму.. Если что, золотую можно будет дать кому положено. И вообще, поменьше торжеств-их, ведь, уже не вернешь..

19:51

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