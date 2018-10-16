Апти Аухадов возобновит карьеру

Дисквалификация чемпиона мира по тяжелой атлетике 2013 года Апти Аухадова за нарушение антидопинговых правил истечет в конце ноября, после этого спортсмен намерен возобновить карьеру.

Аухадов 18 октября 2016 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебряной медали Игр 2012 года в Лондоне, поскольку перепроверка его допинг- пробы показала наличие запрещенного препарата. Изначально спортсмена дисквалифицировали на два года, однако после срок наказания увеличили на 6 месяцев.

- Срок дисквалификации заканчивается в ноябре, причем к двум годам по непонятным причинам добавили еще полгода, - цитирует ТАСС Пухадова. - Мне объяснили, что причина - мое отсутствие на заседании. В 2016 году еще прошлое руководство федерации мне сообщило, что защищать интересы всех пойманных будет один представитель. А по факту выясняется, что мне добавили полгода, потому что моего представителя на заседании не было.

Я не был в курсе такого решения, рассчитывая, что дисквалификация закончится в мае. Я уже рассчитывал выступить на соревновании федерального округа, отправил письма в нашу и международную федерации, и лишь тогда они засуетились, прислав такое решение.

Так как изменили весовые категории, я буду выступать в категории до 81 кг. Эти первые два старта проведу там, а после будет видно.