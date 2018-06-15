Суд признал правоту "Динамо" в споре с бывшим тренером

Суд второй инстанции признал правоту мужского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) в споре с бывшим тренером команды Ярославом Антоновым, информирует официальный сайт бело-голубых. Специалист хотел взыскать вознаграждение за нахождение в составе команды диагонального Сергея Тютлина, интересы которого он представлял в качестве агента.

"Антонов подал в суд на волейбольный клуб "Динамо" (Москва). В своем иске он выдвинул требование о выплате ему комиссионного вознаграждения и неустойки, - отмечается в сообщении. - В действительности, Сергей Тютлин не был в составе команды в то время, за которое Ярослав Антонов пытался взыскать агентское вознаграждение и, соответственно, не принимал участия в соревнованиях 2014-2015 года как игрок московского "Динамо", что подтверждают соответствующие документы.

Впрочем, несколько дней назад вступило в силу решение суда второй инстанции, согласно которому позиция "Динамо" является единственно верной. Такое решение суда не только фактически закрепляет правоту ВК "Динамо", но и, скорее всего, ставит точку в дальнейшем споре сторон".