15:04 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Роман Кукушкин: "Протон" будет играть с казанским "Динамо" на победу"

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Главный тренер "Протона" Роман Кукушкин в преддверии матча 1/2 финала Кубка России против казанского "Динамо" отметил, что его команда настроена играть на победу.

– Мы всегда играем только на победу, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. – Это не зависит от того, проиграли ли мы в Саратове. Будем выходить на игру с одной целью – победить. А получится ли это, покажет игра. Нелли Алишева по состоянию здоровья так и не восстановилась полностью. На Кубке она не сыграет. Есть также микротравмы и у других игроков.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/221/p1/15114/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

А как еще можно играть в волейбол,если в нем ничьих не бывает? Играть на проигрыш?

16:01

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