Роман Кукушкин: "Протон" будет играть с казанским "Динамо" на победу"

Главный тренер "Протона" Роман Кукушкин в преддверии матча 1/2 финала Кубка России против казанского "Динамо" отметил, что его команда настроена играть на победу.

– Мы всегда играем только на победу, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. – Это не зависит от того, проиграли ли мы в Саратове. Будем выходить на игру с одной целью – победить. А получится ли это, покажет игра. Нелли Алишева по состоянию здоровья так и не восстановилась полностью. На Кубке она не сыграет. Есть также микротравмы и у других игроков.