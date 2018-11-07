Результат матча "Зенит" – "Динамо" не будет аннулирован

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение оставить без изменений результат матча чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Как говорится в заявлении ВФВ, протест бело-голубых не был подан в установленном порядке и в установленное время, а в регламентирующих документах как ВФВ, так и международный федерации не предусмотрена процедура послематчевого пересмотра результат игры.

"Динамо" обратилось в ВФВ с ходатайством о признании результата этой встречи недействительным и проведении переигровки (28 октября в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счетом 3:1). В заявлении "Динамо" утверждалось, что в четвертой партии при счете 21:20 после результативной атаки Дика Кооя, счет в партии должен был сравняться, однако в судейском протоколе данное игровое действие не было зафиксировано. Попытки тренерского штаба "Динамо" обратить внимание судейской коллегии и инспектора матча на неточность в протоколе не привели к пересмотру данного эпизода.

Исполком ВФВ постановил поручить президиуму Всероссийской коллегии судей и инспекторской комиссии ВФВ разъяснить судьям и инспекторам все методы и средства, необходимые для исключения возможности возникновения подобных ситуаций в будущем, а также применить к виновным в данном происшествии меры дисциплинарного воздействия. Также исполком постановил поручить директорату ВФВ дополнительно проинформировать клубы-участники чемпионата России о процедуре подачи протеста и о ситуациях, в которых возможна подача протеста.