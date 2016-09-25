02:54 25 сентября | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Рафкат Кантюков: "Для "Зенита" хорошо, что Алекно теперь будет уделять внимание только команде"

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Президент казанского "Зенита" Рафкат Кантюков заявил, что немногие специалисты в России могут сравниться в опыте с Владимиром Алекно. При этом он подчеркнул, что уход специалиста с поста главного тренера российской сборной будет на руку клубу.

– Вы знаете, в 2015 году его ведь пригласили, когда все было плохо. Сборная могла не попасть на Олимпиаду, – цитирует пресс-служба ВФВ Кантюкова. – Он вернулся, решил эту задачу, но в Рио команде немного не хватило до медали. Таких опытных тренеров у нас в стране не так уж и много.

Конечно, для нас положительный момент в том, что сейчас Владимир Романович будет уделять внимание только "Зениту". Тем более, нас ожидает непростой сезон. Последний раз мы проигрывали чемпионат России-2012/13 – в постолимпийский сезон. Из-за большого числа сборников были проблемы, потому что у всех были травмы.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/14716/

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