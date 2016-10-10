Наталья Гончарова: "Статус фаворита Суперлиги абсолютно не давит"

Диагональная московского "Динамо" Наталья Гончарова подчеркнула в интервью "СЭ", что команда не чувствует давления в связи со статусом фаворита. По словам спортсменки, коллектив сделаем все, чтобы такое положение сохранилось.

– Ваше "Динамо" в этом сезоне выглядит мощнее всех в Суперлиге. Это общее мнение. Не станете спорить? - вопрос Гончаровой.

– Еще не видела всех соперников в деле. Играли вот с Казанью. Отметила, что они действительно выглядят пока не так, как раньше. Хотя, вполне вероятно, по ходу сезона добавят. Но если нас считают фаворитом – это здорово. Постараемся сделать все, чтобы так оно и осталось.

– Просто многие не любят этот статус, считая, что он слишком давит.

– Абсолютно не давит. Мы столько работаем – это же не зря. Хочется весь труд перенести на игры и доказать самим себе, что не зря тратим столько времени и здоровья. (Владимир ИВАНОВ)

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