Московское "Динамо" вышло вперед в финальной серии с казанским

Московское "Динамо" в третьем матче финальной серии чемпионата России обыграло казанский одноименный клуб со счетом 3:2. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу московской команды.
Четвертая игра финала пройдет в Казани в субботу, 29 апреля.
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"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:21, 25:20, 21:25, 18:25, 16:18)
Счет всерии: 1-2
Паснаход
В финале 4-ёх класс надо было показывать!
22:40
sergey.v1968
Продолжается бред купаться-купатьсева. Он впервые услышит, что календарь - что российский, что международный, - верстается до начала сезона. Ты бы поучил матчасть, а не твердил, как мантру, одно и то же, а то у меня впечатление, что ты одна из тёлок, что вечно ноют
22:12
Anz12
Вышла Ветрова и все наладилось. Совпадение? Не думаю.
22:04
baden-baden
Казани после Италии дали двое суток и заставили играть, москве дали на восстановление пять суток. Почему клубы находятся в не равных условиях. Казань из Италии Кубок привезла, а москва там висячку хряпнула.
22:03
egoshin-alex
Ох, девушки, простите, что я пихал вам почти весь матч. Вы выиграли, дорогие мои, эту тяжелейшую игру! Молодчинки все до единой! Но особенно преобразилась после плохого начала Наталия Гончарова - настоящий лидер! Осталось сделать то же самое завтра! Отдохните хорошенько и - с Богом!
22:01