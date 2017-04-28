21:40 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Московское "Динамо" вышло вперед в финальной серии с казанским

0
0
0
0
5

Московское "Динамо" в третьем матче финальной серии чемпионата России обыграло казанский одноименный клуб со счетом 3:2. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу московской команды.

Четвертая игра финала пройдет в Казани в субботу, 29 апреля.

Женщины

Суперлига

Финал

"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:21, 25:20, 21:25, 18:25, 16:18)

Счет  всерии: 1-2

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2016-2017/

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Паснаход

В финале 4-ёх класс надо было показывать!

22:40

sergey.v1968

Продолжается бред купаться-купатьсева. Он впервые услышит, что календарь - что российский, что международный, - верстается до начала сезона. Ты бы поучил матчасть, а не твердил, как мантру, одно и то же, а то у меня впечатление, что ты одна из тёлок, что вечно ноют

22:12

Anz12

Вышла Ветрова и все наладилось. Совпадение? Не думаю.

22:04

baden-baden

Казани после Италии дали двое суток и заставили играть, москве дали на восстановление пять суток. Почему клубы находятся в не равных условиях. Казань из Италии Кубок привезла, а москва там висячку хряпнула.

22:03

egoshin-alex

Ох, девушки, простите, что я пихал вам почти весь матч. Вы выиграли, дорогие мои, эту тяжелейшую игру! Молодчинки все до единой! Но особенно преобразилась после плохого начала Наталия Гончарова - настоящий лидер! Осталось сделать то же самое завтра! Отдохните хорошенько и - с Богом!

22:01