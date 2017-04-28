Московское "Динамо" вышло вперед в финальной серии с казанским

Московское "Динамо" в третьем матче финальной серии чемпионата России обыграло казанский одноименный клуб со счетом 3:2. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу московской команды.

Четвертая игра финала пройдет в Казани в субботу, 29 апреля.

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Финал

"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:21, 25:20, 21:25, 18:25, 16:18)

Счет всерии: 1-2