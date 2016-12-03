Московское "Динамо" обыграло "Белогорье"

Московское "Динамо" в 12-м туре чемпионата России обыграло на выезде "Белогорье" со счетом 3:1. Лидер турнира "Зенит-Казань" одержал победу над "Енисеем".

Мужчины

Суперлига

12-й тур

"Факел" (Новый Уренгой) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0:3 (20:25, 18:25, 23:25)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:1 (25:16, 25:18, 21:25, 25:21)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 2:3 (25:20, 25:20, 15:25, 22:25, 15:17)

НОВА (Новокуйбышевск) - "Нефтяник" (Оренбург) - 3:2 (26:24, 25:19, 18:25, 20:25, 21:19)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:19, 25:18, 25:13)

"Динамо" (Краснодар) - "Урал" (Уфа) - 0:3 (21:25, 20:25, 22:25)

"Белогорье" (Белгород) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (17:25, 25:17, 20:25, 21:25)