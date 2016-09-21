Гамова не собирается заниматься политикой

Российская волейболистка Екатерина Гамова еще не решила, чем займется после окончания спортивной карьеры. По ее словам, она не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с политикой. В середине мая 35-летняя Гамова объявила о завершении карьеры, пояснив, что состояние здоровья не позволяет ей выступить на Олимпийских играх. Ее прощальный матч состоится 1 октября в Казани.

- Я еще не решила, чем буду заниматься, но это определенно будет связано со спортом. Я не думала об уходе в политику, не думала сниматься в кино, я хочу связать жизнь со спортом, - цитирует ТАСС Гамову.