19:41 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Гамова не собирается заниматься политикой

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Российская волейболистка Екатерина Гамова еще не решила, чем займется после окончания спортивной карьеры. По ее словам, она не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с политикой. В середине мая 35-летняя Гамова объявила о завершении карьеры, пояснив, что состояние здоровья не позволяет ей выступить на Олимпийских играх. Ее прощальный матч состоится 1 октября в Казани.

- Я еще не решила, чем буду заниматься, но это определенно будет связано со спортом. Я не думала об уходе в политику, не думала сниматься в кино, я хочу связать жизнь со спортом, - цитирует ТАСС Гамову. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3641943

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