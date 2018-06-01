Алексей Спиридонов: "Если понравлюсь "Зениту", то можем и продлить однолетнее соглашение"

29-летний доигровщик Алексей Спиридонов отметил, что не раздумывал над предложением казанского "Зенита"​, с которым подписал контракт.



- Агент сообщил о предложении "Зенита", обо всем договорились и пришли к общему знаменателю, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Потом связался с Алекно, он сказал: "Леха, с возвращением, поработаем, буду рад видеть". Над предложением не раздумывал, хотя у меня были устные договоренности с другими клубами, позвонил им, извинился, сказал, что иду в "Зенит". С тренером переписываемся, я ему присылаю фотографии с рыбалки, где вытаскиваю сомов по 30 кг.



Контракт рассчитан на один год, стараюсь не подписывать долгосрочные контракты. Если понравлюсь "Зениту", то можем и продлить соглашение. У меня были случаи с "Уфой", с "Факелом", когда контракты подписывались на два года, но уходил из клубов после года работы. Посмотрим во время сезона, какая роль у меня будет в команде. Леона не будет, думаю, мне будет легче пробиться в стартовый состав. Надо приходить в команду и работать на все 110 процентов.

Напомним, что Спиридонов уже выступал в казанском клубе на протяжении двух сезонов (2014-2016), а последние два года провел в красноярском "Енисее"​.