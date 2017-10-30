Алексей Спиридонов: "Если бы я ушел из "Енисея", здесь была бы полная ж..."

Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов в интервью sibnovosti.ru отметил, что не ушел из красноярской команды, потому что обещал руководству сыграть этот сезон. По словам игрока, у него были предложения от других клубов, но он не захотел подставлять клуб.

- Ты второй год в Красноярске. Тебе здесь понравилось или никуда не зовут?

- Скажу так. Я остался здесь на второй сезон только из-за Эдика (директор волейбольного клуба "Енисей" Эдуард Носков, скончавшийся в апреле в возрасте 40 лет). Царствие ему небесное. Только ради него. Он просил меня остаться.

- Что ты сейчас думаешь? Ты здесь, Эдуарда нет.

- У меня были хорошие предложения. Было предложение из Белгорода. И это я сейчас не о финансах, о них я разговаривать вообще не хочу. Но я остался здесь, потому что такой человек - я пообещал сыграть сезон и не хочу кидать людей. Уйди я сейчас, в "Енисее" была бы полная ж***.

- А как сейчас?

- Тоже ж***, но меньше. "Енисей" находится на своем месте, что греха таить.