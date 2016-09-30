Александр Волков: "Я обратился к Алекно, и он согласился взять меня в тренировочный процесс"

Олимпийский чемпион 2012 года блокирующий Александр Волков сообщил, что поддерживает форму в составе казанского "Зенита". В прошедшем сезоне он выступал за "Урал".

– Я обратился к Алекно, и он согласился взять меня в тренировочный процесс, – цитирует Волкова клубный телеканал. – Спасибо большое и "Зениту", и лично Владимиру Романовичу. Они не бросают меня в сложной ситуации, а помогают находиться в форме, готовиться, пока я ищу команду. Ходят слухи о моей смене амплуа. Да, сейчас мне хотелось бы дополнительно потренироваться в качестве доигровщика. Думаю, это никогда не помешает. Мне это интересно. Но это не означает, что я не готов играть первым темпом. Я хочу продолжать играть.