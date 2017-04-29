Юрий Панченко: "При счете 0-2 мы стали лучше играть – это однозначно"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко подчеркнул, что его подопечные проявили свой характер при счете 0-2 в третьем финальном матче суперлиги с казанским "Динамо". Московская команда победила в Казани со счетом 3-2, проигрывая после двух партий, и повела в серии 2-1.

– Это финал, никто не ждал легких матчей, – приводит "Р-Спорт" слова Панченко. – Я поздравляю команду с такой хорошей волевой победой. Она проявила характер, показала свое желание победить при счете 0-2. Мы смогли психологически успокоиться, восстановиться, но это только начало финала. Нужно выиграть три матча из пяти в финале для победы. Девчонок с победой, они молодцы. Сложно объяснить, что случилось при счете 0-2. Но мы стали лучше играть – это однозначно. Стали лучше подавать, лучше атаковать. Завтра вечером будем бороться за еще одну победу.