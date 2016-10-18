09:34 | ВОЛЕЙБОЛ

Наталия Гончарова: "Возможно, женской сборной необходим иностранный тренер"

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Диагональная сборной России Наталия Гончарова заявила, что национальную команду, возможно, должен возглавить иностранный тренер, который смог бы привнести что-то новое в подготовительный процесс. Юрий Маричев покинул пост главного тренера женской сборной России по истечении контракта, который действовал до конца Олимпиады-2016. В конце сентября президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) признал неудовлетворительным выступление россиянок на Играх в Рио, где они остановились на стадии четвертьфинала.

– В любом случае не я буду решать этот вопрос или выбирать, – цитирует "Р-Спорт" Гончарову. – Но хотелось бы в сборную России специалиста, работа которого будет немного отличаться от российских тренеров. Может быть, нужен иностранец. Это мое сугубо личное мнение. Возможно, иностранный тренер добавил бы нам чего-то нового в подготовке, что поспособствовало бы прогрессу команды.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161018/1110940834.html

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