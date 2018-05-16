Контракт Кошелевой с "Рексоной-Сеск" рассчитан на один сезон

Агент волейболистки сборной России Татьяны Кошелевой Боян Симурина сказал, что его клиентке было интересно поработать с бразильским тренером Бернардинью, который возглавляет "Рексону-Сеск". По словам представителя 29-летней спортсменки, специалист, возглавляющий вице-чемпионов Бразилии был заинтересован в этого перехода.

- Контракт Татьяны с "Рексоной-Сеск" рассчитан на один сезон, - цитирует "Р-Спорт" Симурину. - Ей очень хочется поиграть в такой сильной лиге, как бразильская, а особенно поработать с лучшим тренером мира на сегодняшний день Бернардинью, который возглавлял сборную Бразилии. Когда он услышал, что может получить Таню, то проявил интерес и попросил клуб организовать переход.

Ранее Кошелева объявила об уходе из "Галатасарая", за который она выступала в сезоне-2017/18. В конце марта россиянка получила травму крестообразной связки, а операцию перенесла в начале апреля. В мае она говорила, что рассчитывает быть полностью готовой к волейболу к августу.