Татьяна Кошелева: "Планирую уже в августе быть полностью готовой к волейболу"

Волейболистка "Галатасарая" и сборной России Татьяна Кошелева сказала, что положительно оценивает динамику восстановления от травмы крестообразной связки. 29-летняя спортсменка получила травму в конце марта, а операцию перенесла в начале апреля.

- Реабилитация после такой травмы – весьма непростой процесс, - цитирует "Р-Спорт" Кошелеву. - Господь послал мне хороших специалистов традиционной медицины и молодых инновационных специалистов в сфере остеокинезиологии, с которыми я сейчас работаю. Я доверяю их союзу, их желанию помочь мне в реабилитации. И каждый день чувствую прогресс.

Татьяна Кошелева: "Желаю себе пройти этап реабилитации смело и с улыбкой"

Не буду скрывать, все это трудно, нудно, больно, но минимальный ежедневный прогресс мотивирует меня и моих врачей работать лучше и преодолевать трудности. Благодаря занятиям с ними мое колено выглядит намного лучше, чем могло бы в обычном восстановительном процессе.

Многие девчонки, у которых раньше была подобная травма, говорят мне сейчас: "Мы не можем поверить, что уже через месяц ты можешь делать такие упражнения. На этом этапе мы даже не могли нормально ходить". У меня совершенно другая картина, за что я очень благодарна тем, кто работает со мной. И я верю, что все идет в правильном направлении, и делаю все, что зависит от меня. Преодолевая все, я работаю, работаю и работаю.

- То есть для такой травмы хорошие показатели восстановления?

- Раньше, когда я слышала диагноз "разрыв передней крестообразной связки", не понимала, что это. Говорят, что 5-6 месяцев восстановления, и ты не можешь понять, почему так долго. Сейчас я понимаю. Это большой серьезный путь восстановления и преодоления себя. Радует и дает дополнительные силы, что мои сроки уже совсем другие. Я и те, с кем я работаю, планируем, что уже в августе я смогу быть полностью готовой к волейболу и ко всем стандартным нагрузкам нашего вида спорта. А какие-то волейбольные элементы, думаю, начну делать еще раньше.