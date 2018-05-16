Кошелева покидает "Галатасарай"

Волейболистка сборной России и "Галатасарая" Татьяна Кошелева покидает клуб. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.
Ранее стало известно, что руководство турецкого клуба предложило продлить контракт 29-летней волейболистке. Восстанавливающаяся от травмы крестообразной связки спортсменка сказала, что у нее, несмотря на повреждение, есть предложения от нескольких других клубов.
Контракт Кошелевой с "Галатасараем", подписанный в мае прошлого года, был заключен на один год.
– Иногда просто не хватает слов, чтобы описать чувства! "Галатасарай"! Большое спасибо! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу, всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон! Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой. Пришли новые победы, наметились новые горизонты! Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой! Я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас! Вы всегда в моем сердце, – написала Кошелева.
Sometimes just not enough words to describe the feelings! Galatasaray @gsvoleybol1905 thanks a lot !!! Thanks to all players,coaching staff,all managers,our amazing fans for this wonderful season! Every day was filled with good mood and teamwork! Thank you all very much for your support during my trials! I will always remember with gratitude all of you! You always in my heart!❤️💛 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Иногда просто не хватает слов, что бы описать чувства! Галатасарай!!!Большое спасибо!! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу,всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон!! Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой! Пришли новые победы, наметились новые горизонты! Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой! Я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас!! Вы всегда в моем сердце💛❤️ #CimBomBom#galatasaray1905
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