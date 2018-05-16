Кошелева покидает "Галатасарай"

Волейболистка сборной России и "Галатасарая" Татьяна Кошелева покидает клуб. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Ранее стало известно, что руководство турецкого клуба предложило продлить контракт 29-летней волейболистке. Восстанавливающаяся от травмы крестообразной связки спортсменка сказала, что у нее, несмотря на повреждение, есть предложения от нескольких других клубов.

Контракт Кошелевой с "Галатасараем", подписанный в мае прошлого года, был заключен на один год.

– Иногда просто не хватает слов, чтобы описать чувства! "Галатасарай"! Большое спасибо! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу, всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон! Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой. Пришли новые победы, наметились новые горизонты! Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой! Я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас! Вы всегда в моем сердце, – написала Кошелева.

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