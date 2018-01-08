Богатов/Ракусов и Даянова/Ушкова - чемпионы России по волейболу на снегу

Второй официальный турнир в рамках чемпионата России по волейболу на снегу (6-7 января) состоялся в Зеленогорск на горнолыжном курорте "Пухтолова гора". Соревнования проведены под эгидой Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) при непосредственном участии Северо-Западной волейбольной ассоциации (Межрегиональная общественная организация "СЗВА"). У мужчин обладателями "золота" стали москвичи Юрий Богатов – Павел Ракусов, у женщины на верхнюю ступень пьедестала почета также поднялись столичные волейболистки – Людмила Даянова и Мария Ушкова.

Победители турнира гарантировали себе право выступить на первом в истории чемпионате Европы по волейболу на снегу, который пройдет с 23 по 25 марта в Австрии.