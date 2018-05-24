Сборная России обыграла сборную Германии

Волейболистки сборной России обыграли команду из Германии в предварительном раунде Лиги Наций. Встреча завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).
Следующий матч россиянок состоится 29 мая со сборной Сербии.
Волейбол
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Германия – Россия – 1:3 (25:19, 21:25, 15:25, 23:25)
Бельгия – США – 0:3 (11:25, 18:25, 17:25)
загадочный лысый ассятин
Ой, как быстренько сообщениеце состряпали!!!! В 12:00 исчё играли... А ВЧЕРА так стыдливенько только через 40--50 минут сообщили о корейском "блиц--криге"...
13:02