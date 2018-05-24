Сборная России обыграла сборную Германии

Волейболистки сборной России обыграли команду из Германии в предварительном раунде Лиги Наций. Встреча завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Следующий матч россиянок состоится 29 мая со сборной Сербии​.

Волейбол

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Германия – Россия – 1:3 (25:19, 21:25, 15:25, 23:25)

Бельгия – США – 0:3 (11:25, 18:25, 17:25)