Юлия Путинцева: "Публика пыталась сбить меня с толку"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, обыгравшая в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy россиянку Светлану Кузнецову, отметила, что трибуны мешали ей играть, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Намик МЕХТИЕВ.

– Неожиданно получилось, – начала Путинцева. – Был тяжелый матч, напряженный. Особенно со второго сета начались качели. Я очень нервничала при завершении, поэтому не получилось во втором сете закончить матч.

– На турнире в Москве и Санкт-Петербурге вы чувствуете, что болеют против вас? Вы играете за Казахстан, но москвичка.

– Не то, чтобы чувствую... Я еще не знаю, как бы обстояли дела, если бы я выступала за Россию. Ведь Кузнецова из Питера, она здесь дома, и это нормально, что за нее болеют больше, чем за других.

– Публика переживала за Светлану Кузнецову. Подстегивало вас это или нет?

– Что вы говорите? Старалась не обращать внимания на это, хотя публика пыталась меня сбить с толку, это расстраивало. Я рада, что совладала с эмоциями и победила.

– Что думаете о будущей сопернице – Доминике Цибулковой?

– Мы обе любим побороться. Она играет здорово, в хорошей форме.

– Кто вас приезал поддержать?

– Мой наставник – Мартина Хингис. Она меня заводит позитивной энергетикой.