Винус Уильямс обыграла Остапенко в Сингапуре

Американка Винус Уильямс в трех сетах одолела представительницу Латвии Елену Остапенко в матче белой группы Итогового турнира WTA в Сингапуре. Несмотря на поражение, Остапенко еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Уильямс свой следующий матч проведет против испанки Гарбинье Мугурусы 26 октября. Теннисистка из Латвии встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Уильямс В. (США, 5) – Остапенко (Латвия, 7) – 7:5, 6:7 (3:7), 7:5
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