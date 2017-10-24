Винус Уильямс обыграла Остапенко в Сингапуре

Американка Винус Уильямс в трех сетах одолела представительницу Латвии Елену Остапенко в матче белой группы Итогового турнира WTA в Сингапуре. Несмотря на поражение, Остапенко еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Уильямс свой следующий матч проведет против испанки Гарбинье Мугурусы 26 октября. Теннисистка из Латвии встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Уильямс В. (США, 5) – Остапенко (Латвия, 7) – 7:5, 6:7 (3:7), 7:5