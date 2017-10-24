18:00 | Теннис — WTA

Винус Уильямс обыграла Остапенко в Сингапуре

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Американка Винус Уильямс в трех сетах одолела представительницу Латвии Елену Остапенко в матче белой группы Итогового турнира WTA в Сингапуре. Несмотря на поражение, Остапенко еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Уильямс свой следующий матч проведет против испанки Гарбинье Мугурусы 26 октября. Теннисистка из Латвии встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Уильямс В. (США, 5) – Остапенко (Латвия, 7) – 7:5, 6:7 (3:7), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда

Убойная игрушка получилась.)) Достойная Итогового.) 20 брейков и ещё 8 минибрейков на тае - крутяк для теннисисток с такой подачей!)) Для Лены сыграть со своим кумиром лучший подарок, о котором она могла мечтать.)

18:15

poxi56

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18:12