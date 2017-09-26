Веснина - во втором круге турнира в Ухани

Россиянка Елена Веснина победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге турнира в Ухани. Она смогла завершить встречу в двух сетах – 6:2, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Мария Саккари (Греция) – Каролин Возняцки (Дания).

Отметим, что во втором круге также одержали победы россиянки Екатерина Макарова и Дарья Касаткина. На этой стадии турнира выбыла Светлана Кузнецова.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ВЕСНИНА (Россия, 16) – Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:4