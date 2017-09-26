Веснина - во втором круге турнира в Ухани

Россиянка Елена Веснина победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге турнира в Ухани. Она смогла завершить встречу в двух сетах – 6:2, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Мария Саккари (Греция) – Каролин Возняцки (Дания).
Отметим, что во втором круге также одержали победы россиянки Екатерина Макарова и Дарья Касаткина. На этой стадии турнира выбыла Светлана Кузнецова.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ВЕСНИНА (Россия, 16) – Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:4
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