05:26 | Теннис — WTA

Свитолина уступила Суарес-Наварро на турнире в Калифорнии


Украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:3 ее переиграла испанка Карла Суарес-Наварро. Карла выполнила два эйса и трижды взяла чужую подачу. У Свитолиной шесть подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из трех. Испанка далее сыграет с американкой Даниэль Коллинз

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 6:3. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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