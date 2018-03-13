Свитолина уступила Суарес-Наварро на турнире в Калифорнии

Украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:3 ее переиграла испанка Карла Суарес-Наварро. Карла выполнила два эйса и трижды взяла чужую подачу. У Свитолиной шесть подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из трех. Испанка далее сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 6:3.