Свитолина уступила Суарес-Наварро на турнире в Калифорнии

Украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:3 ее переиграла испанка Карла Суарес-Наварро. Карла выполнила два эйса и трижды взяла чужую подачу. У Свитолиной шесть подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из трех. Испанка далее сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 6:3.
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