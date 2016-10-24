Светлана Кузнецова: "Забыла ощущения от итогового турнира"

Россиянка Светлана Кузнецова с нетерпением ждет итогового турнира года. По ее словам, ей очень жаль британку Йоханну Конту, которая в итоге не пробилась на итоговый турнир.



– Я забыла ощущения от тогового турнира, не ожидала здесь оказаться. Это как бонус для меня за отличный сезон, – цитирует Кузнецову официальный сайт тура. – Я очень рада и с нетерпением жду первого матча. Защита титула в Москве стала огромным успехом для меня. Я хотела этого, но нужно было идти от матча к матчу, ведь я не показывала свой лучший теннис. Мне пришлось бороться, отдать всю энергию и концентрироваться на каждой игре.

Мне жаль Йоханну. Это ужасно и очень странно. Такого в моей жизни еще не было. Когда я играла, то, конечно, не думала о сопернице, которую должна выбить.