Стосур, Суарес Наварро и Пэн Шуай - в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур во втором круге турнира WTA в Страсбурге обыграла Мэдисон Бренгл из США - 6:0, 6:1. Также в четвертьфинал вышли китаянка Пэн Шуай, чешка Кристина Плишкова и испанка Карла Суарес Наварро.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пэн Шуай (Китай, 8) - Эсс (Франция, WC) - 7:5, 6:2

Плишкова Кр. (Чехия) - Пуиг (Пуэрто-Рико, 9) - 6:2, 6:3

Стосур (Австралия, 6, WC) - Бренгл (США, Q) - 6:0, 6:1

Суарес Наварро (Испания, 4) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:1