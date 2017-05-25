Шведова не смогла доиграть четвертьфинальный матч турнира в Нюрнберге из-за травмы

Японка Мисаки Дои одержала победу в четвертьфинальном матче турнира в Нюрнберге над представительницей Казахстана Ярославой Шведовой - 6:4. Седьмая "сеяная" была вынуждена досрочно завершить игру из-за повреждения.

Теннисистки провели на корте 47 минут. В следующей стадии турнира Дои встретится с победительницей пары Кики Бертенс - Элисон Риске.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2017

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дои (Япония) - Шведова (Казахстан, 7) - 6:4