16:30 | Теннис — WTA

Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде

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Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у румынской спортсменки Ирины-Камелии Бегу во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В следующем раунде Шарапова встретится с победительницей поединка Чжан Шуай - Кристина Младенович.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 7:5, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/11/6/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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За Арсеналий с децтва!))

Не сомневался, что дурачок и моя личная собачка вылезет с копипастом.)) Зы. Шара растёт.) Удивлён результату.) Есть шанс войти в полусотню.))

16:42

shpasic

За Арсеналий с децтва!)) - Каксакерова выиграла только потому что Бузарнеску ещё вчера играла финал в Праге. Бегу прихлопнет её без проблем.) - 18:35 6 МАЯ

16:40

shpasic

на классе))

16:38

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