Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у румынской спортсменки Ирины-Камелии Бегу во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.
В следующем раунде Шарапова встретится с победительницей поединка Чжан Шуай - Кристина Младенович.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 7:5, 6:1
Каролин Гарсия (Франция, 7) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:3, 7:5
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За Арсеналий с децтва!))
Не сомневался, что дурачок и моя личная собачка вылезет с копипастом.)) Зы. Шара растёт.) Удивлён результату.) Есть шанс войти в полусотню.))
16:42
shpasic
За Арсеналий с децтва!)) - Каксакерова выиграла только потому что Бузарнеску ещё вчера играла финал в Праге. Бегу прихлопнет её без проблем.) - 18:35 6 МАЯ
16:40
shpasic
на классе))
16:38