Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у румынской спортсменки Ирины-Камелии Бегу во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В следующем раунде Шарапова встретится с победительницей поединка Чжан Шуай - Кристина Младенович.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 7:5, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:3, 7:5