Шарапова сыграет с Остапенко в первом круге турнира в Цинциннати

Россиянка Мария Шарапова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии в первом круге турнира WTA в Цинциннати. Первенство с призовым фондом более 2,5 миллиона долларов пройдет с 14 по 20 августа.
Еще одна представительница России, Екатерина Макарова, начнет выступление на турнире поединком с чешкой Барборой Стрыцовой, Елена Веснина сыграет с француженкой Каролин Гарсия, а Анастасия Павлюченко встретится с украинкой Лесей Цуренко.
Two French Open champs to meet in 1R 👀:– W&S Open (@CincyTennis) 11 августа 2017 г.
No. 12 seed Ostapenko takes on WC Sharapova #CincyTennis
Бней Иегуда
Повезло Лене.))
07:42
Спринт
Никакого первенства в теннисе не проводится. Как правило это открытые Кубки городов или спонсоров. Учите спортивные термины "С-Э"
06:14