Шарапова проиграла Гарсии в первом круге турнира в Штуттгарте

Российская тенниситка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Штуттгарте проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 47 минут. В следующем раунде Гарсия встретится с украинкой Мартой Костюк.
Для Шараповой это был первый выход на корт с марта 2018 года. Тогда она уступила японке Наоми Осаке в первом круге Индиан-Уэллса.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 750 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 6) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4
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Ник Украина
Блинн а так хотелось матча с Мартусей.
18:45
Slim Taller
Верните Маше мельдоний! А то дальше первого круга не пройти.
18:44
rusfed 2.0
Играла как минимум на равных. Была ооочень близка к тому, чтобы взять второй сет, и третий сет тоже не провалила. Маше главное - верить в себя. Будет прежний характер - будут и титулы
18:42
Алехандрохорс
7 ракетка мира - отскочила. Маша игнорь злопыхателей. А победы и титулы вернутся. Обнадёживающая игра. Жаль подача в конце пропала...
18:36
ladafan
шпартак шампиньон!!!
18:34
prosvet81
пиво арсенальное завязывай пить не здоровый человек...с ДЕЦТВА
18:33
За Арсеналий с децтва!))
Без допинга - жалкое зрелище.)) 4-е поражение подряд в первом круге.)) Надо завершать карьеру и не позориться.)) Всё понятно, на чём что держалось.))
18:24