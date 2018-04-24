Шарапова проиграла Гарсии в первом круге турнира в Штуттгарте

Российская тенниситка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Штуттгарте проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 47 минут. В следующем раунде Гарсия встретится с украинкой Мартой Костюк.

Для Шараповой это был первый выход на корт с марта 2018 года. Тогда она уступила японке Наоми Осаке в первом круге Индиан-Уэллса.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, 6) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4