18:19 | Теннис — WTA

Шарапова проиграла Гарсии в первом круге турнира в Штуттгарте

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Российская тенниситка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Штуттгарте проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 47 минут. В следующем раунде Гарсия встретится с украинкой Мартой Костюк.

Для Шараповой это был первый выход на корт с марта 2018 года. Тогда она уступила японке Наоми Осаке в первом круге Индиан-Уэллса.

Штутгарт (Германия) 

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix 

Призовой фонд 750 900 долларов 

Закрытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Каролин Гарсия (Франция, 6) - Мария ШАРАПОВА (Россия, WC) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Ник Украина

Блинн а так хотелось матча с Мартусей.

18:45

Slim Taller

Верните Маше мельдоний! А то дальше первого круга не пройти.

18:44

rusfed 2.0

Играла как минимум на равных. Была ооочень близка к тому, чтобы взять второй сет, и третий сет тоже не провалила. Маше главное - верить в себя. Будет прежний характер - будут и титулы

18:42

Алехандрохорс

7 ракетка мира - отскочила. Маша игнорь злопыхателей. А победы и титулы вернутся. Обнадёживающая игра. Жаль подача в конце пропала...

18:36

ladafan

шпартак шампиньон!!!

18:34

prosvet81

пиво арсенальное завязывай пить не здоровый человек...с ДЕЦТВА

18:33

За Арсеналий с децтва!))

Без допинга - жалкое зрелище.)) 4-е поражение подряд в первом круге.)) Надо завершать карьеру и не позориться.)) Всё понятно, на чём что держалось.))

18:24

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