Шарапова после трех побед в Штутгарте поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова после сегодняшней победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте над Анетт Контавейт из Эстонии поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA. Для 30-летней теннисистки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации.
В полуфинале турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).
Если Шарапова пробьется в финал, то станет 180-й в рейтинге. Победа на турнире в Штутгарте обеспечит ей место в топ-125 мирового рейтинга.
ФОТО: Шарапова: три дня в Штутгарте //
Мария Шарапова: "Не могу сравнить себя с Роджером Федерером"
shpasic
из грязи - в князи))
18:01
echo2011
Все разговоры вокруг рейтинга Шараповой подчеркивают,что этот самый рейтинг считается несправедливо,так как он показывает не уровень игрока,а то,как часто он играет в турнирах.Можно ли себе представить,что Карлсен или Карякин,не поиграв в турнирах чуть более года,опустятся во вторую или третью сотню мирового рейтинга?
17:53