17:34 | ТЕННИС — WTA

Шарапова после трех побед в Штутгарте поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA

0
0
0
0
2

Россиянка Мария Шарапова после сегодняшней победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте над Анетт Контавейт из Эстонии поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA. Для 30-летней теннисистки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации.

В полуфинале турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).

Если Шарапова пробьется в финал, то станет 180-й в рейтинге. Победа на турнире в Штутгарте обеспечит ей место в топ-125 мирового рейтинга.

ФОТО: Шарапова: три дня в Штутгарте // 
Мария Шарапова: "Не могу сравнить себя с Роджером Федерером"

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

из грязи - в князи))

18:01

echo2011

Все разговоры вокруг рейтинга Шараповой подчеркивают,что этот самый рейтинг считается несправедливо,так как он показывает не уровень игрока,а то,как часто он играет в турнирах.Можно ли себе представить,что Карлсен или Карякин,не поиграв в турнирах чуть более года,опустятся во вторую или третью сотню мирового рейтинга?

17:53