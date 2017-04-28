Шарапова после трех побед в Штутгарте поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова после сегодняшней победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте над Анетт Контавейт из Эстонии поднялась примерно на 260-е место в рейтинге WTA. Для 30-летней теннисистки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации.

В полуфинале турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).

Если Шарапова пробьется в финал, то станет 180-й в рейтинге. Победа на турнире в Штутгарте обеспечит ей место в топ-125 мирового рейтинга.

ФОТО: Шарапова: три дня в Штутгарте //

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