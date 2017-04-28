16:33 | ТЕННИС — WTA

Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

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Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте в двух сетах обыграла Анетт Контавейт из Эстонии. Встреча продолжалась 84 минуты.

Для 30-летней россиянки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации, ранее Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи и россиянку Екатерину Макарову.

За выход в финал турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Контавейт (Эстония, Q) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/11/3/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Айртон:)

Показали щас в новостях, пустые трибуны.)) На прайм-тайм с такой репутацией никто не ставит, себе в убыток, тока на разогрев Каро и Симоне.))

16:41

ДО3ВОН ГУБЕР

Читалось.

16:40

inspire

по этому поводу хотелось бы услышать начальника транспортного цеха)))

16:38

delacrua

Маша! любим! безумно соскучились. твои матчи как праздник! Удачи!

16:37