Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте в двух сетах обыграла Анетт Контавейт из Эстонии. Встреча продолжалась 84 минуты.

Для 30-летней россиянки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации, ранее Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи и россиянку Екатерину Макарову.

За выход в финал турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Контавейт (Эстония, Q) - 6:3, 6:4