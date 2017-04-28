Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте в двух сетах обыграла Анетт Контавейт из Эстонии. Встреча продолжалась 84 минуты.
Для 30-летней россиянки это третья победа в третьем матче после 15-месячной дисквалификации, ранее Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи и россиянку Екатерину Макарову.
За выход в финал турнира Шарапова сыграет против победителя матча Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Контавейт (Эстония, Q) - 6:3, 6:4
.@MariaSharapova is first through to @PorscheTennis Semifinals!– WTA (@WTA) 28 апреля 2017 г.
Ousts Kontaveit 6-3, 6-4! pic.twitter.com/3AZKLwOyQX
Айртон:)
Показали щас в новостях, пустые трибуны.)) На прайм-тайм с такой репутацией никто не ставит, себе в убыток, тока на разогрев Каро и Симоне.))
16:41
ДО3ВОН ГУБЕР
Читалось.
16:40
inspire
по этому поводу хотелось бы услышать начальника транспортного цеха)))
16:38
delacrua
Маша! любим! безумно соскучились. твои матчи как праздник! Удачи!
16:37