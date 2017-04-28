Мария Шарапова: "Не могу сравнить себя с Роджером Федерером"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Анетт Контавейт из Эстонии в четвертьфинале турнира в Штутгарте отметила, что поначалу привыкала к игре соперницы. По ее словам, она бы хотела вернуться в большой спорт так же, как это сделал швейцарец Роджер Федерер.

- Я поймала неплохой ритм. Когда не знаешь своего оппонента, то первые шесть геймов соперники просто узнают друг друга, приспосабливаются и привыкают к игре, - отметила в интервью после матча Шарапова, которая проводит первый турнир после 15-месячной дисквалификации. - Я хорошо подавала и старалась не упускать свои возможности. Это помогло мне поймать определенную уверенность.

– Интенсивность, которую вы показываете на корте, часть вашей личности или же это просто ваш стиль игры?

– Это просто часть соперничества. Мы слишком тяжело работаем, чтобы не отдавать все силы на корте и не бороться до последнего очка. Мы должны это делать как профессиональные спортсмены. Это то, как я смотрю на это. Поэтому важно сохранять эту интенсивность и энергию не только при розыгрыше первых очков, но и в конце встречи. Это очень помогает.

– По ходу вашей дисквалификации как вам удалось оставаться в мире тенниса?

– Я смотрела некоторые матчи на турнирах "Большого шлема". Не так много, конечно. Да и вообще я несколько месяцев не играла, что для меня не совсем привычно. В смысле тенниса я немного притормозила, однако продолжала держать себя в форме. Потому что если ее потерять, то будет гораздо сложнее вернуться. На самом деле, было приятно на какое-то время отложить ракетки и иметь лишь одну во время путешествий, а не целую кучу.

Однако я все еще люблю игру, люблю смотреть теннис. Я люблю чувство соперничества. Поэтому, когда была возможность, я смотрела теннис.

– Роджер Федерер смог очень удачно вернуться. Как большим чемпионам удается снова показывать свою игру даже после продолжительной паузы?

– Я не могу сравнивать себя с Роджером Федерером. Это хороший комплимент. То, что делает он, просто невероятно. Конечно, хотелось бы так же. Он просто пример для подражания. Я просто хочу делать все возможное. Конечно, я бы хотела вернуться так же, как сделал это он.