Шамиль Тарпищев: "В поражении Шараповой от Халеп нет трагедии"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Марии Шараповой было непросто восстановиться после двух сложных матчей на турнире WTA В Пекине. По его мнению, первое в карьере россиянки поражение от румынки Симоны Халеп (2:6, 2:6) не является трагедией.

- Марии было сложно восстанавливаться после двух таких трудных матчей, которые она провела до этого на турнире в Китае, - приводит "Газета.Ru" слова Тарпищева. - С латвийкой Анастасией Севастовой она играла более трех часов, затем около двух с россиянкой Екатериной Макаровой. Таким образом, поражение от Халеп неудивительно, хоть румынка и является очень удобной соперницей для Шараповой по стилю игры. Усталость, которая навалилась на Марию, была неадекватна по отношению к ее сегодняшним возможностям, но она сейчас на правильном пути, трагедии в поражении от Халеп никакой нет.

Великая румынская стена

Шарапова впервые проиграла Халеп