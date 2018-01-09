Шамиль Тарпищев: "Павлюченкова и Касаткина могут рассчитывать на попадание в топ-10"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что ждет в этом году успешного выступления от Анастасии Павлюченковой и Дарьи Касаткиной. По его словам, обе теннисистки способны побороться за попадание в топ-10 рейтинга WTA.

– В 2017 году лучший сезон в карьере провела Анастасия Павлюченкова, выигравшая три трофея и ставшая 15-й ракеткой мира. В этом году она способна продолжить поступательное движение в рейтинге WTA?

– Я бы отмечал то, что не сделано. В современном теннисе сейчас очень много различных турниров. Конечно, тот факт, что Павлюченкова выиграла три из них, – это хорошо, но от Насти я жду большего. Она часто травмируется, ей надо прибавить в стабильности выступлений. Методическая составляющая у нее должна быть гораздо лучше. Тогда она сможет заметно повысить свои результаты и рассчитывать на попадание в топ-10. То же самое могу сказать и про Касаткину. Да, из наших молодых теннисисток она добилась наивысших успехов, но, если бы не серьезные травмы, она бы закончила 2017 год в топ-20 (24-е место в рейтинге WTA по итогам 2017 года). Но даже топ-20 — не ее потолок, Даша способна на большее. Но пока против ударных игроков, таких как Мэдисон Кис или Слоан Стивенс, она не находит аргументов. Значит, проблемы в скоростно-силовой выносливости. Это тоже методологическая составляющая. Схожие проблемы есть и у мужчин.

– Как можно это исправить?

– Не все зависит от нас. Ведь проблема в том, что мы не можем полностью контролировать наших ведущих теннисистов. У ФТР нет освобожденных тренеров, которые бы ездили с игроками по всему миру по полгода. А с личными тренерами договариваться о таких вещах не так просто. Многим не до этого. Зачастую профессионал сам заключает договор с тренером, которого он находит. Если он им не нравится, его увольняют. Поэтому бывает, что за год игрок может сменить двух наставников, и это не всегда идет на пользу. Также многие игроки пытаются как можно больше заработать, заявляются на множество турниров. И это приводит к травмам и психологической усталости.