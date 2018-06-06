Серена Уильямс: "Довольна результатами первых тестов"

Американка Серена Уильямс заявила, что прошла медицинское обследование на грудной мышце. Накануне Уильямс из-за травмы была вынуждена сняться с Roland Garros и не выйти на корт для участия в матче с Марией Шараповой.

– Спасибо всем за поддержку и любовь, – заявила в видеообращении в своем Инстаграме Серена. – Я очень расстроена, что пришлось сняться, но при этом я рада, поскольку играю на очень высоком уровне. Первые тесты, которые я провела, показали хорошие результаты. Впереди я жду результатов магнитно-резонансной томографии.