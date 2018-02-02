14:40 | Теннис — WTA

Рыбакина проиграла Гергес в четвертьфинале в Санкт-Петербурге

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Россиянка Елена Рыбакина не сумела пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy. В матче 1/4 финала он в двух сетах уступила немке Юлии Гергес. Следующая соперница Гергес определится в дуэли чешки Петры Квитовой и Елены Остапенко из Латвии.

Напомним, что 18-летняя Рыбакина пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и до этого не имела на своем счету ни одной победы в WTA.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Гергес (Германия, 5) - Елена РЫБАКИНА (Россия, Q) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Bache Gabrielsen

Лена, рановато тебе еще с матерой Гергес сражаться на равных. Но задатки есть.

16:43

fireman32

Молодец,поборолась.

15:39

Бней Иегуда

Читалось.))

15:34

shpasic

главное, что Кафельников запомнил эту фамилию.

15:11