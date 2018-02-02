Рыбакина проиграла Гергес в четвертьфинале в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Рыбакина не сумела пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy. В матче 1/4 финала он в двух сетах уступила немке Юлии Гергес. Следующая соперница Гергес определится в дуэли чешки Петры Квитовой и Елены Остапенко из Латвии.
Напомним, что 18-летняя Рыбакина пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и до этого не имела на своем счету ни одной победы в WTA.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Юлия Гергес (Германия, 5) - Елена РЫБАКИНА (Россия, Q) - 6:3, 6:3
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Bache Gabrielsen
Лена, рановато тебе еще с матерой Гергес сражаться на равных. Но задатки есть.
16:43
fireman32
Молодец,поборолась.
15:39
Бней Иегуда
Читалось.))
15:34
shpasic
главное, что Кафельников запомнил эту фамилию.
15:11