Рыбакина проиграла Гергес в четвертьфинале в Санкт-Петербурге

Россиянка Елена Рыбакина не сумела пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy. В матче 1/4 финала он в двух сетах уступила немке Юлии Гергес. Следующая соперница Гергес определится в дуэли чешки Петры Квитовой и Елены Остапенко из Латвии.

Напомним, что 18-летняя Рыбакина пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и до этого не имела на своем счету ни одной победы в WTA.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Гергес (Германия, 5) - Елена РЫБАКИНА (Россия, Q) - 6:3, 6:3