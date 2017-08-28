Павлюченкова поднялась на 12-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. В первой десятке списка изменений не произошло. Десятку лучших замыкает россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-й на 12-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 28 августа

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5068 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 5015

3 (3). Свитолина (Украина) – 4575

4 (4). Плишкова (Чехия) – 4367

5 (5). Возняцки (Дания) – 4170

6 (6). В. Уильямс (США) – 3832

7 (7). Конта (Великобритания) – 3646

8 (8). Остапенко (Латвия) – 3364

9 (9). Младенович (Франция) – 2867

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2776…

12 (14). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1965,

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1843…

30 (28). МАКАРОВА (Россия) – 1227…

32 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1143…

54 (54). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 870…

64 (62). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 719…

82 (80). РОДИНА (Россия) – 586…

121 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 365.

* – положение в предыдущем рейтинге