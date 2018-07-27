Ольга Данилович: "В матче с Гергес главным было не паниковать"

Сербка Ольга Данилович после победы над немкой Юлией Гергес в четвертьфинале турнира Moscow River Cup, впервые выведшей ее в полуфинал состязаний WTA, рассказала, что вместо участия в основной сетке едва не улетела домой.

- Для меня важна каждая победа на этом турнире. Но сегодня я обыграла теннисистку, которая сейчас является одной из лучших в мире.

- Помните сколько времени прошло между вашим поражением в квалификации и тем, как вы узнали, что попадете в основную сетку как lucky loser?



- Сразу, как я проиграла в квалификации, моя мама купила обратные билеты. Мы пошли на Красную площадь, гуляли там, но вдруг позвонил мой тренер и говорит: "Ты должна вернуться". Я: "Зачем? Я же проиграла и завтра уезжаю". Он: "Нет, ты завтра играешь". Я: "Как?!".



- Что говорила вам команда перед сегодняшним матчем? Каким был план на игру?



- В матчах с такими соперницами особого плана быть не может. Главным было играть в свою игру, не терять концентрацию на протяжении всего матча. Не паниковать, не допускать взлетов и падений и бороться до конца.



- Был ли в этом матче момент, который вы можете назвать переломным?



- Я старалась особо не думать, а просто играть. Но когда я уступала на своей подаче 0:40, сказала себе: "Так, стоп! Просто бей по мячу".



- В полуфинале вы сыграете с Александрой Соснович. Что вы знаете о ней?



- Не так много. Знаю, что она всегда здорово играет в Кубке федерации. В любом случае, мне нужно заботиться не о ней, а о своей игре и о том, чтобы не особо думать на корте. (Мария НИКУЛАШКИНА)