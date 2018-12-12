Moscow River Cup в следующем году пройдет в Юрмале

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup будет проходить в латвийской Юрмале и изменит название на Baltic Open. Об этом сообщил директор соревнований Александр Островский в своем Твиттере.

Baltic Open пройдет в Юрмале в 2019 году. Первый розыгрыш турнира Moscow River Cup прошел в 2018 году с 22 по 29 июля, его призовой фонд составлял 750 тысяч долларов.

Соревнования проводились в Москве под открытым небом на грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.