19:08 12 декабря | Теннис — WTA

Moscow River Cup в следующем году пройдет в Юрмале

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Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup будет проходить в латвийской Юрмале и изменит название на Baltic Open. Об этом сообщил директор соревнований Александр Островский в своем Твиттере. 

Baltic Open пройдет в Юрмале в 2019 году. Первый розыгрыш турнира Moscow River Cup прошел в 2018 году с 22 по 29 июля, его призовой фонд составлял 750 тысяч долларов.

Соревнования проводились в Москве под открытым небом на грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

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