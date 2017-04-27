Мария Шарапова: "Тренировки и игра – совершенно разные вещи"

Россиянка Мария Шарапова после победы над соотечественницей Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Штутгарте отметила, что продолжает набирать игровую практику. По словам спортсменки, в первых двух встречах она доверилась подготовке, которую проделала за последние месяцы. В следующей стадии турнира Шарапова встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.

– Это мой второй матч за два дня. Еще вчера я отдала много эмоций. Однако я смогла успокоиться и сконцентрироваться уже на сегодняшней игре, – отметила Шарапова после матча. – У меня получилось выполнить план. Думаю, я показала целостную игру. Хорошо подавала. Это помогло мне победить в обеих встречах.

Тренировки и игра – совершенно разные вещи. Ты можешь лишь готовиться изо всех сил, а когда выходишь на корт, то приходится просто довериться этой подготовке. Это именно то, что я сделала. Очень рада выйти на корт в официальном матче. Испытываю сейчас особенные чувства.

Самое сложное вернуть необходимую реакцию, наладить координацию движений рук, вернуть чувство мяча. Все это довольно трудно отработать на тренировке, так как во время официального матча все по-другому. Во время игры приходится справляться с перепадами. На тренировке можно просто забить и сказать себе, мол, я что-то устала. Через все эти процессы я прохожу сейчас.

Контавейт? Мы еще не играли друг с другом. Есть всего несколько человек из сетки, с которыми я еще не играла. Она – одна из них. Она провела уже несколько матчей на неделе и показала отличный теннис. Это будет хороший матч и великолепная возможность для нас обеих.