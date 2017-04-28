Мария Шарапова: "Слова Младенович не станут дополнительной мотивацией"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Анетт Контавейт из Эстонии в четвертьфинале турнира в Штутгарте отметила, что слова ее будущей соперницы Кристины Младенович не станут для нее дополнительной мотивацией в полуфинале.

Ранее француженка осудила Шарапову за "мельдониевый скандал" и посчитала нечестным предоставление ей wild card на турниры: "Мы все считаем и обсуждаем, что она врунья. Невозможно не сомневаться в ее честности – очевидно, что она не заслуживала все то, что успела выиграть. Это ужасно, но хорошо, что ее вывели на чистую воду".

– Станут ли для меня дополнительной мотивацией слова Младенович? Вообще не станут, – цитирует Шарапову пресс-служба WTA.