Мария Шарапова и очень странный поцелуй. Шокирующие фото

В сети появились фотографии Марии Шараповой на отдыхе. Пропускающая июльские турниры после поражения в первом круге Уимблдона россиянка отправилась на каникулы в Италию.

31-летняя теннисистка проводит время со своим бойфрендом Алексом Гилксом. На распространившиеся по соцсетям фото попали довольно пикантные моменты общения пары.

Гилкс - бизнесмен и миллионер. Он является одним из основателей аукционного дома Paddle8.

Бывшая первая ракетка мира, обладательница карьерного "Большого шлема" и пятикратная победительница "мэйджоров" Шарапова должна была вернуться на корт на соревнованиях в американском Сан-Хосе, которые стартуют 30 июля. Однако на прошлой неделе россиянка, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA, отказалась от выступления.

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Мария ШАРАПОВА и Александр ГИЛКС. Фото TMZ

Мария ШАРАПОВА и Александр ГИЛКС. Фото TMZ