Мария Шарапова: "Благодарю болельщиков за поддержку"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над швейцаркой Тимеей Бачински (6:2, 7:6 (7:3)) в первом раунде турнира WTA в Шэньчжене (Китай) поблагодарила местных болельщиков за поддержку.

- Конечно, у меня был сложный соперник, а погодные условия были непростыми для нас обеих, - сказала россиянка в интервью после матча. - Учитывая, что я не играла официальные матчи несколько месяцев и какая соперница была у меня, я думаю, что это была отличная тренировка для меня. Я должна поблагодарить болельщиков. Это что-то особенное. Это одни из лучших болельщиков. Кажется, они собрались со всего Китая. Приятно видеть всех их вместе.

В следующем раунде россиянка сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

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