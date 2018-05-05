Квитова выиграла финал турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла у спортсменки из Румынии Михаэлы Бузарнеску в финале турнира в Праге. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

28-летняя Квитова находится на десятом месте в чемпионской гонке WTA.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 2) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 7) - 4:6, 6:2, 6:3