Квитова выиграла финал турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла у спортсменки из Румынии Михаэлы Бузарнеску в финале турнира в Праге. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
28-летняя Квитова находится на десятом месте в чемпионской гонке WTA.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, 2) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 7) - 4:6, 6:2, 6:3
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За Арсеналий с децтва!))
3-й титул в сезоне.) Нехило так Петра прёт.)
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