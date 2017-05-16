Конта и Контавейт одержали победы в Риме

Представительница Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович в первом круге турнира WTA в Риме. В другом поединке Анастасия Севастова из Латвии нанесла поражение румынки Ирине- Камелии Бегу. Следующей соперницей Контавейт станет еще одна представительница Германии Ангелик Кербер, а Севастова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Британка Джоанна Конта пробилась в третий круг соревнований, победив Юлию Путинцеву из Казахстана. В следующем раунде она сыграет с лучшей в дуэли украинки Леси Цуренко и американки Винус Уильямс.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Контавейт (Эстония, Q) – Петкович (Германия, Q) – 6:3, 6:4

Севастова (Латвия) – Бегу (Румыния) – 6:4, 6:4

Второй круг

Конта (Великобритания, 5) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:0